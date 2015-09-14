Ульянченко заявляє, що перебуває у Києві і здивована оголошенням її у розшук

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу «112».

«Я знаходжусь у Києві. На своєму робочому місці. Нікуди не збиралась зникати і не збираюсь», - наголосила вона.

Вона також зазначила, що не збирається переховуватись від правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що СБУ оголосила Ульянченко у розшук.

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Відповідна інформація про це розміщена на сайті МВС.

Датою зникнення Ульянченко вказано 30 червня 2015 року. Запобіжний захід до неї не застосовувався.

Ульянченко підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого 191 ч.5 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).