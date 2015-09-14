Канада звинуватила країни Перської затоки в небажанні приймати мігрантів

Таку заяву зробив міністр оборони Канади Джейсон Кенні, передає DT.UA з посиланням на CTV. "За винятком Лівану, Йорданії і Туреччини, які заслуговують на велику подяку за їх гостинність... інші країни в регіоні роблять дуже мало або взагалі нічого, крім виділення гуманітарної фінансової допомоги... і вони кажуть, що не мають наміру змінювати свою політику", - сказав Джейсон Кенні.

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За його словами, необхідно надавати гуманитарну допомогу, вести кампанію проти "Ісламської держави" і боротися з незаконним перевезенням мігрантів. "Спроби ввести безпольотну зону або дати мандат ООН на дії не мали і не будуть мати успіху в майбутньому, оскільки Росія застосувала право вето в Раді Безпеки ООН", - додав міністр оборони Канади.