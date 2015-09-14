Канада звинуватила країни Перської затоки в небажанні приймати мігрантів
Країнам Перської затоки слід прийняти більше мігрантів, оскільки це питання не може бути вирішене без участі регіональних країн.
Таку заяву зробив міністр оборони Канади Джейсон Кенні, передає DT.UA з посиланням на CTV. "За винятком Лівану, Йорданії і Туреччини, які заслуговують на велику подяку за їх гостинність... інші країни в регіоні роблять дуже мало або взагалі нічого, крім виділення гуманітарної фінансової допомоги... і вони кажуть, що не мають наміру змінювати свою політику", - сказав Джейсон Кенні.
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За його словами, необхідно надавати гуманитарну допомогу, вести кампанію проти "Ісламської держави" і боротися з незаконним перевезенням мігрантів. "Спроби ввести безпольотну зону або дати мандат ООН на дії не мали і не будуть мати успіху в майбутньому, оскільки Росія застосувала право вето в Раді Безпеки ООН", - додав міністр оборони Канади.