Навіщо водій Прус перед виборами змінив своє прізвище на Омельченко

Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги екс-мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА про скасування постанови територіальної виборчої комісії Києва про реєстрацію виборчого блоку Олександра Олександровича Омельченка, сформованого однофамільцем колишнього Київського міського голови.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН екс-мер Києва, народний депутат України, кандидат у мери Києва О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Окружний суд вивчив цю ситуацію і визнав реєстрацію вказаного блоку неправомірною», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Екс-мер також стверджує, що формування блоку нібито його однофамільцем організувала чинна київська влада. За його словами, блок сформував Олександр Олександрович ПРУС, який змінив своє прізвище на "ОМЕЛЬЧЕНКО", потім зареєстрував ТОВ «Народний мер Києва».

«Як з`ясувала Служба безпеки, ПРУС, так званий ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр Олександрович, ніколи на цьому підприємстві не працював. Саме підприємство не здійснювало діяльність і отже, не платило податки і не перераховувало відрахування до Пенсійного фонду. Він працює водієм у подружжя по прізвищу ЗАЄЦЬ, один з яких є депутатом Київради і членом фракції Блоку Черновецького», - пояснив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він також вважає, що за фактом незаконної реєстрації блоку-клона правоохоронні органи мають порушити кримінальну справу. «Інформація про те, який сформовано блок, була відома тервиборчкому – її голові, першому заступнику і секретареві, але ТВК зареєструвала цей блок. Я можу сьогодні заявити, що в їхніх діях я вбачаю корупцію і зловживання», - підкреслив кандидат у мери.

На його думку, київська влада також причетна до організації масового висунення кандидатів у мери. «Майже 150 кандидатів – це не бажання людей. Це чорна, підла технологія застосована для того, щоб люди довго шукали свого кандидата в списку, щоб створювалися черги на дільницях, щоб нагнітати ситуацію», - вважає він.

Довідка УНІАН. Кандидат у депутати Київради від виборчого блоку «Блок Олександра Омельченка В’ячеслав НЕПОП звернувся до Окружного адміністративного суду Києва 18 квітня з позовною вимогою про визнання протиправною ухвали ТВК Києва про реєстрацію виборчого блоку «Омельченка Олександра Олександровича» і скасуванню її дії.