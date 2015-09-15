МВС видалило інформацію про розшук Ульянченко
00:54, 15 вересня 2015Політика
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На сайті Міністерства внутрішніх справ зникло повідомлення про рошук екс-голови Київської ОДА Віри Ульянченко.
МВС видалило інформацію про розшук Ульянченко / фото: УНІАН
Міністерство внутрішніх справ видалило з сайту інформацію про розшук колишньої голови Київської обласної державної адміністрації Віри Ульянченко.
Наразі при пошуку в розділі «Особи, які переховуються від органів влади» за прізвищем Ульянченко немає жодної розшукуваної особи.
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Раніше УНІАН повідомляв, що на сайті МВС з'явилося повідомленні про розшук Службою безпеки України колишню голову Київської облдержадміністрації, екс-керівника секретаріату президента Віру Ульянченко.
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