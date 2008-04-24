Проект змін до Конституції визнає коаліцію у ВР непотрібною

Проект Концепції змін до Конституції передбачає відміну положення щодо необхідності формування у Верховній Раді України коаліції депутатських фракції.

Про це йдеться у проекті “Концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”, який 23 квітня отримали запрошені на засідання Національної конституційної ради.

Зокрема, у новій редакції Конституції України пропонується зберегти існуючі засади організації та діяльності парламенту, а запропоновані зміни спрямувати на посилення основ реального парламентаризму.

При цьому найбільш істотних змін, при збереженні чинних засад організації і діяльності ВР, має зазнати процедура висування кандидатури прем`єр-міністра України і формування уряду за участю парламентської більшості.

У зв`язку з цим пропонується виключити положення щодо формування, організації, діяльності та припинення діяльності "коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України", адже така коаліція об`єктивно не може мати інституціональний характер і її утворення є питанням суто політичної практики. 3 урахуванням відповідальності саме Верховної Ради України за формування складу Кабінету міністрів вбачається доцільним передбачити можливість розпуску парламенту Президентом після консультацій з головою ВР, прем`єр-міністром та головами депутатських фракцій у парламенті.

Водночас рекомендується передбачити обов`язок Президента розпустити парламент у разі його неспроможності у визначений Конституцією України строк сформувати Кабмін.

Концепція передбачає, що у новій редакції Конституції мають бути окреслені права парламентської меншості, насамперед, щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду. Зокрема, може бути передбачено право парламентської меншості "на утворення тимчасових парламентських слідчих комісій, право вимоги скликання позачергових сесій парламенту. З метою оптимізації організації роботи ВР пропонується встановити кворуми для прийняття актів Верховної Ради.

3 метою забезпечення стабільності роботи Кабінету міністрів України пропонується виключити можливість індивідуальної політичної відповідальності членів Кабміну перед Верховною Радою України за власною ініціативою парламенту.

Крім того, пропонується запровадити інститут інтерпеляції, тобто звернення кількісно визначеної групи народних депутатів до уряду. У Концепції зазначається, що інтерпеляція є класичною формою парламентського контролю за діяльністю уряду і об`єктивно пов`язана з передбаченою в Конституції України колективною політичною відповідальністю Кабміну перед ВР.

Концепцією також передбачається виключення положення щодо направлення депутатського запиту до Президента України, оскільки згідно з принципом розподілу влад діяльність глави держави об’єктивно не може бути об’єктом парламентського контролю.

Пропонується також обмежити депутатську недоторканність вимогою щодо згоди Верховної Ради на затримання і арешт народного депутата до винесення стосовно нього обвинувального вироку суду. Вбачається доцільним сформулювати застереження, за яким обсяг депутатської недоторканності визначається виключно Конституцією і не може бути розширений законом.

Положеннями нової редакції Конституції України має бути передбачено, що повноваження Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання, а також в останні шість місяців строку, на який обраний Президент України.

Пропонується норми чинної Конституції України стосовно Уповноваженого ВР з прав людини доповнити положенням щодо наявності в омбудсмена представництв у регіонах України, а також врегулювати статус Уповноваженого, передбачивши припис про його недоторканість.