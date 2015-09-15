Депутати не змогли звільнити Зайчука з посади керівника апарату ВР й оголосили 15-хвилинну перерву
Народні депутати не змогли звільнити Валентина Зайчука з посади керівника Апарату Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати голосували чотири рази, але при жодному голосуванні не було необхідних 226 голосів. Під час першого голосування пропозицію звільнити Зайчука підтримали 217 депутатів, другого - 222, третього — 217 і четвертого - 218.
Зайчук звернувся до народних депутатів з проханням підтримати його заяву про звільнення, але результативного голосування так і не було.
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Після цього голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив у роботі парламенту 15- хвилинну перерву і зібрав лідерів фракцій для консультацій.
Нанадаємо, сьогодні Верховна Рада має також розглянути законопроект про внесення змін до деяких законів щодо визначення дати початку тимчасової окупації.