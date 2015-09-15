Депутати не змогли звільнити Зайчука з посади керівника апарату ВР й оголосили 15-хвилинну перерву

Як передає кореспондент УНІАН, депутати голосували чотири рази, але при жодному голосуванні не було необхідних 226 голосів. Під час першого голосування пропозицію звільнити Зайчука підтримали 217 депутатів, другого - 222, третього — 217 і четвертого - 218.

Зайчук звернувся до народних депутатів з проханням підтримати його заяву про звільнення, але результативного голосування так і не було.

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Після цього голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив у роботі парламенту 15- хвилинну перерву і зібрав лідерів фракцій для консультацій.

Нанадаємо, сьогодні Верховна Рада має також розглянути законопроект про внесення змін до деяких законів щодо визначення дати початку тимчасової окупації.