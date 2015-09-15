Рада розгляне законопроект щодо визначення дати початку тимчасової окупації (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогоднішнім порядком денним передбачається, зокрема, розглянути законопроект щодо внесення змін до прикінцевих та перехідних положень закону про місцеві вибори.

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Серед іншого розглядатиметься законопроект щодо порядку призначення керівників населених пунктів, яким вносяться зміни до закону "Про військово-цивільні адміністрації".

Крім того в другому читанні планується розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства.