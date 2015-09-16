У Януковича є подарунок від Порошенка за $1,8 млн - Портнов (фото)

Про це повідомив екс-заступник Адміністрації президента Андрій Портнов, передають«Коментарі».

«У 2010-2013 роках Петро Порошенко, уклінно вклоняючись в подяці і чинопочитанні, систематично люб'язно вітав колишнього президента, який узурпував владу, з днем народження. Українська політична еліта знає, що в той момент Петро Олексійович був міністром, а хотів стати чи мером Києва, чи якимось ще більш важливим начальником.

<...> А подарунок у 2012 році Петро Порошенко подарував Віктору Януковичу звичайний. Картину Івана Костянтиновича Айвазовського 1851 року «Константинополь на світанку», куплену Петром Олексійовичем через галерею... », - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що в 2007 році ціна цієї картини на Sotheby's становила 1,8 млн доларів США.