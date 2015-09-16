Парубій закрив сьогоднішнє засідання ВР
14:09, 16 вересня 2015Політика
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Перший віце-спікер Верховної Ради України Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Фотоілюстрація / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутати двічі сигнальним голосуванням не підтримали законопроект про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів.
За законопроект проголосували лише в першому випадку — 205 депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі, а в другому 206 — із 287.
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Парубій зазначив, що голосування по цьому законопроекту переноситься на інший пленарний день.
Він нагадав, що завтрашнє засідання розпочнеться о 10.00.
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