Парубій закрив сьогоднішнє засідання ВР

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутати двічі сигнальним голосуванням не підтримали законопроект про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів.

За законопроект проголосували лише в першому випадку — 205 депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі, а в другому 206 — із 287.

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Парубій зазначив, що голосування по цьому законопроекту переноситься на інший пленарний день.

Він нагадав, що завтрашнє засідання розпочнеться о 10.00.