Турчинов: Санкції не повинні розглядатися як тимчасовий захід

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, сьогодні відбулась зустріч Секретаря РНБО Олександра Турчинова з делегацією Політико-безпекового комітету ЄС на чолі з його головою Вальтером Стівенсом.

В ході зустрічі сторони обговорили питання реформування сектору безпеки і оборони в Україні. У цьому контексті Турчинов подякував за підтримку, "яку нам надають в цьому питанні наші стратегічні партнери з ЄС".

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Також співрозмовники обговорили ситуацію на сході України та в окупованому Росією Криму. Секретар РНБО наголосив, що говорити щодо припинення російської агресії можна буде тільки тоді, "коли останній російський солдат буде виведений як зі Сходу України, так і з АР Крим".

"Ми сподіваємось, що питання припинення російської агресії на Сході України та в Криму і надалі не залишиться поза увагою наших стратегічних партнерів, тому що це агресія не тільки проти нашої держави, це агресія проти європейської системи безпеки та усього світового порядку, який був побудований після Другої світової війни, - нагадав Турчинов, наголосивши, що саме тому питання санкцій потрібно розглядати "не як тимчасову кампанію, а принаймні на середньострокову перспективу".

Своєю чергою, Стівенс зазначив, що візит делегації комітету, який складається з послів-представників всіх держав-членів ЄС має на меті "продемонструвати єдність та підтримку Україні".

"Ми повністю підтримуємо суверенітет, незалежності та територіальну цілісність України. І у жодному випадку не визнаємо анексії Криму та робитимемо все можливе для допомоги Україні в боротьбі проти агресії", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України.