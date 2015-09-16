Луценко допускає, що колишні члени Партії регіонів висуватимуться на виборах від БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив журналістам в рамках третього етапу ХІІ позачергового з’їзду партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” сьогодні у Києві.

«Ті люди, які активно себе показали після революції ті, які були рядовими членами, точніше статистичними членами Партії регіонів, можуть бути серед нас. Я цього не виключаю", - заявив він.

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За його словами, висування колишніх «регіоналів» відбуватиметься за умови, що вони після Революції Гідності проявили себе як громадяни незалежної країни, які мають свою політичну і громадську позицію

"Вони можуть брати участь за однієї умови: якщо вони проявили себе як громадяни незалежної країни, які мають свою політичну і громадянську позицію", - додав Луценко.

Водночас Луценко наголосив, що особисто він виступає проти висунення екс-регіоналів від БПП.