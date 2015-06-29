Філатов: Нагородження Охендовського орденом Ярослава Мудрого – аванс від Порошенка перед виборами

Президент України мав ще рік тому направити до Верховної Ради подання про розпуск ЦВК, але не зробив цього навмисно.

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловив народний депутат України і один з лідерів політичної партії «Українське об'єднання патріотів» («УКРОП») Борис Філатов.

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«Мудрість п'ятого ступеня імені Порошенка» - це зберегти склад Центрвиборчкому протягом року після того, як його повноваження закінчилися! Адже так зручно тримати ЦВК на короткому повідку і керувати формально незалежним органом у ручному режимі», - написав Філатов.

Нардеп нагадав, що за законом президент повинен був подати до Верховної Ради подання про розпуск ЦВК і призначення нового, але вже більше року цього не робить.

«Також «мудрість п'ятого ступеня» - це нагороджувати главу ЦВК орденом за три тижні до виборів в Чернігові, де висувається рідний племінник твого кращого друга, а за сумісництвом особистий завгосп, якого по-сімейному ти хочеш пропхати на пост нового глави своєї фракції в Раді», - заявив він.

За словами народного депутата, Охендовський неодноразово "допомагав" на виборах депутатам від «Партії регіонів» і незаслужено був нагороджений державним орденом.

«Насправді «мудрість п'ятого ступеня імені Порошенка» - це тримати в голові Центрвиборчкому людину, яка працювала у «кивалівському» ЦВК. Тому самому, який умілими діями з транзитним сервером спровокував протести в 2004 році. «Мудрість п'ятого ступеня імені Порошенко» - заохочувати людину, яка у 2007 році стала членом ЦВК за квотою "Партії регіонів", а на виборах 2012 року активно сприяла перемозі регіоналів, куруючи від ЦВК Дніпропетровську область. За що з Охендовским і розрахувалися у липні 2013-го постом глави ЦВК. Головна «мудрість» - це нагороджувати політичного пройдисвіта і фальсифікатора виборів одночасно з десятками і сотнями справжніх героїв, які віддали свої життя і здоров'я, за свободу і незалежність України. Це вже не мудрість. Це підлість», - резюмував Філатов.

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Нагадаємо, вчора Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого V ступеня голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. Про це повідомляється в указі № 367/2015, розміщеному на сайті глави держави. Всього державні нагороди до Дня Конституції України отримали 163 людини.

Довідка. Орден князя Ярослава Мудрого був створений в 1995 році, як державна нагорода України за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету країни, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність. Знак ордена виготовляється зі срібла. На зворотному боці знака викарбувано слова «Мудрість, честь, слава». У числі почесних кавалерів ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня з моменту його заснування - Борис Нємцов, В'ячеслав Чорновол, Богдан Ступка та Сергій Бубка.