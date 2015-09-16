Порошенко прокоментував наміри бойовиків провести фейкові вибори на Донбасі

Про це написав у Твіттер прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Президент закликав світ до продовження і розширення санкцій проти РФ за рішення про проведення фейкових виборів на Донбасі», - написав Цеголко.

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Крім того, за словами Порошенка, рішення лідерів так званих «ДНР» і «ЛНР», яке вони прийняли в координації з Російською Федерацією, становить величезну небезпеку Мінським домовленостям.

«Мінський процес, який було розпочато 5 вересня минулого року, зазнав дуже потужного удару фактом проведення фейкових виборів 2 листопада минулого року, і я хочу наголосити на великій небезпеці, яку створює рішення про проведення фейкових виборів 18 жовтня та 1 листопада», - сказав Порошенко.

На його думку, це безвідповідальне рішення вимагає продовження і розширення санкцій і рішучих кроків щодо зміцнення оборони не тільки України, а й усього Євросоюзу.

«Це авантюрне, безвідповідальне рішення потребує нашої чіткої, скоординованої реакції на загрозу, яка створена Мінським домовленостями, у вигляді продовження і розширення санкцій, забезпечення рішучих кроків, які дозволять нам зміцнити оборону не тільки України, а й усього Європейського Союзу, тому що зараз тут йде війна не тільки за суверенітет і територіальну цілісність України, а і за свободу, демократію, за європейські цінності», - наголосив Порошенко.