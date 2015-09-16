73 країни вже підтримали ініціативу про обмеження права вето в РБ ООН в окремих випадках - Сергеєв
19:30, 16 вересня 2015Політика
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Постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв заявляє, що на сьогодні 73 країни світу підтримали ініціативу утримання від права вето в Раді безпеки ООН у випадках, коли конфлікти набувають особливої жорстокості.
Росію пропонують позбавити права вето / flickr.com/photos/sanjit
Про це Сергеєв написав у Твіттер.
«73 країни в списку на сьогоднішній день», - написав Сергеєв.
Зранку середи він повідомив, що цю ініціативу підтримали 67 країн.
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«Важливо! 67 країн вже підтримало ініціативу утримання від права вето в РБ ООН у випадках, коли конфлікти набувають особливої жорстокості», - написав Сергеєв.
На сьогодні членами ООН є 193 країни.
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