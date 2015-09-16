73 країни вже підтримали ініціативу про обмеження права вето в РБ ООН в окремих випадках - Сергеєв

Про це Сергеєв написав у Твіттер.

«73 країни в списку на сьогоднішній день», - написав Сергеєв.

Зранку середи він повідомив, що цю ініціативу підтримали 67 країн.

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«Важливо! 67 країн вже підтримало ініціативу утримання від права вето в РБ ООН у випадках, коли конфлікти набувають особливої жорстокості», - написав Сергеєв.

На сьогодні членами ООН є 193 країни.