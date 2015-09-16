Рада закликає модернізувати Радбез ООН і реформувати інститут вето

Проце йдеться у постанові "Про Заяву Верховної Ради України з приводу 70-річчя Організації Об'єднаних Націй та членства України в ООН" (№3076). Документ підтримали 238 народних депутатів із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначається у заяві, Верховна Рада вважає, що 70-річний ювілей ООН необхідно використати з метою впровадження в організації важливих реформ, покликаних підвищити ефективність її діяльності у всіх ключових для людства галузях.

"Пріоритетна увага у цьому процесі має бути надана модернізації Ради Безпеки ООН – як розширенню її членського складу, так і вдосконаленню методів роботи Ради", - сказано у документі.

"Ситуація, за якої Росія двічі зловжила застосуванням права вето під час розгляду Радою Безпеки ООН наслідків своєї агресії проти України, є переконливим доказом нагальності реформування інституту вето з метою недопущення його зловживанням для прикриття злочину агресії з боку постійного члена Ради Безпеки ООН", - йдеться у заяві.

Водночас, Верховна Рада вітає та підтримує міжнародні ініціативи, що відповідають вказаній меті та спрямовані на поетапне обмеження права вето з його подальшим повним скасуванням.

Крім того, український парламент вважає, що членський склад Радбезу має віддзеркалювати реалії ХХІ століття шляхом розширення представництва країн Африки, Азії та Латинської Америки, а також обов’язкового включення додаткового непостійного місця для країн Східноєвропейської групи.