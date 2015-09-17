В Україні довічні посади суддів мають намір отримати бойовики і проросійські кримчани
У списку осіб, які претендують на посади довічних суддів в Україні, є низка одіозних персонажів.
Серед них і підозрювані в участі у бойових діях на боці бойовиків, а також кримчани, які розглядаються на посади суддів у Росії.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
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"У запропонованому списку є не лише такі одіозні персонажі як сумнозвісний суддя Кицюк, але і деякі судді з окупованого Криму, які розглядаються на відповідні посади в Росії, серед списку навіть вдалося виявити осіб, які підозрюються в участі в бойових діях на сході на стороні підтримуваних Росією бойовиків", - йдеться у повідомленні.
При цьому Гройсман наголосив, що цю інформацію передадуть усім депутатам для обов'язкового врахування при прийнятті рішення щодо кожного судді.
Друзі, я хочу подякувати всім, хто відгукнувся на мою пропозицію і надіслав та продовжує надсилати інформацію про суддів...Posted by Volodymyr Groysman on 17 вересня 2015 р.