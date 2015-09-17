В Україні довічні посади суддів мають намір отримати бойовики і проросійські кримчани

Серед них і підозрювані в участі у бойових діях на боці бойовиків, а також кримчани, які розглядаються на посади суддів у Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

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"У запропонованому списку є не лише такі одіозні персонажі як сумнозвісний суддя Кицюк, але і деякі судді з окупованого Криму, які розглядаються на відповідні посади в Росії, серед списку навіть вдалося виявити осіб, які підозрюються в участі в бойових діях на сході на стороні підтримуваних Росією бойовиків", - йдеться у повідомленні.

При цьому Гройсман наголосив, що цю інформацію передадуть усім депутатам для обов'язкового врахування при прийнятті рішення щодо кожного судді.