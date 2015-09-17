Мосійчук вимагає від Авакова назвати замовника теракту, скоєного під Радою 31 серпня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мосійчук сказав у коментарі журналістам.

“Мені достеменно відомо, що один із замовників вибуху (гранати) і теракту під Верховною Радою був в Адміністрації президента 30 серпня”, - сказав депутат.

“Я вимагаю від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якому також це відомо, оприлюднити прізвище цієї людини, затримати цю особу і з'ясувати, з ким і про що 30 серпня розмовляла ця особа в Адміністрації президента, і чому наступного дня трапився терористичний акт під Верховною Радою”, - зазначив Мосійчук.

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На кількаразові запитання журналістів, про кого саме йдеться, Мосійчук відмовився називати прізвище, лише зазначив, що якщо Аваков не озвучить це прізвище, то він все таки це зробить.

Пізніше Мосійчук знову вийшов до журналістів і заявив, що 30 серпня в Адміністрації президента був представник ВО “Свобода” Ігор Кривецький.

“Я ознайомився з результатами голосування — за мій арешт голосували “свободівці”. І я знімаю з себе всі аморальні моменти і заявляю, що Кривенко на псевдо «Пупс» був на Банковій 30 числа”.

Потім він виправив себе, зазначивши: “Кривецький на псевдо «Пупс» — кримінальний авторитет, який був на Банковій 30 числа перед терактом. От з'ясовуйте і мудруйте, кому був вигідний цей теракт”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

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Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців. 2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.

Також за участь у заворушеннях було затримано ще 17 осіб.