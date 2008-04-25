Тимошенко не стала чекати 10 днів

Урядом відхилено протести Генеральної прокуратури України щодо розпоряджень Кабінету Міністрів України про керівництво Фонду державного майна та умови приватизації Одеського припортового заводу.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, Генеральна прокуратура України винесла протест на розпорядження Кабінету Міністрів України про відсторонення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна України у зв`язку з проведенням службового розслідування, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Відповідно до закону про прокуратуру, протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.