Чехія і Словаччина планують об`єднатися...

Чехія і Словаччина планують сформувати спільну військову частину в рамках програми Європейського Союзу (ЄС) щодо нарощуванню військової потужності.

Голова чеського оборонного відомства Власта Парканова та її словацький колега Ярослав Баска заявили про те, що ця частина налічуватиме 1,5 тис. військовослужбовців, передає Associated Press.

Передбачається, що вона буде в стані боєготовності вже наступного року.

Міністри оголосили про ці плани після проведення переговорів з міністром оборони Угорщини Імре Секерешем і заступником польського міністра оборони Станіславом Коморовським.

ЄС ще 2004 року ухвалив сформувати кілька елітних бойових груп, які могли б бути швидко направлені в гарячі точки світу, нагадує РосБізнесКонсалтинг.