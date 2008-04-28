Огризко: вступ до НАТО не зашкодить добрим стосункам з Росією

Зближення України з НАТО не суперечить положенням договору про дружбу і співпрацю України й Росії.

Про це сказав міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

За його словами, «базовий договір і вибір кожною із сторін формули забезпечення своєї безпеки абсолютно між собою не пов’язані. Це абсолютно штучні прив’язки, які під собою не мають жодних підстав».

«Ми забезпечимо свою безпеку у такий спосіб, який вважаємо доцільним. Поряд з тим, як це і записано у законі про основи національної безпеки, ми робитимемо все від нас залежне, щоб відносини з Росією були якнайкращі. І ми від цієї формули не збираємося відмовлятися», - запевнив він.

В.ОГРИЗКО також відзначив, що ідея забезпечити безпеку України шляхом підвищення статусу Будапештського меморандуму - це спроба відвернути увагу від ключового питання національної безпеки.

«Згадаймо, що в Будапештському меморандумі прописано: у разі загрози національній безпеці України буде можливість провести консультації з того чи іншого приводу. Якщо це гарантії, тоді їх нам явно замало. Сьогодні ми повинні займатися не консультаціями, а мати чіткі механізми захисту свого суверенітету», - підкреслив він.

«Сьогодні питання не в «будапештських гарантіях», а в тому, щоб приєднатися до НАТО, цього випробуваного механізму, який дозволяє реально, а не примарно, гарантувати безпеку», - вважає голова зовнішньополітичного відомства України.

Коментуючи думку про погіршення відносин з Росією у разі вступу України до НАТО, В.ОГРИЗКО наголосив: «Думаю, ситуація є надзвичайно простою: Україна стане членом НАТО і буде мати добросусідські відносини з Росією».

«Ніхто не збирається будувати берлінські мури, ніхто не збирається створювати бар’єри між людьми. Це якраз приклади старого мислення, мислення минулого, - відзначив голова МЗС. - Ми ж дивимося у майбутнє».