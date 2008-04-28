Об 11.00 відбудеться зустріч Тимошенко із Зубковим

Сьогодні в Києві об 11.00 відбудеться зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з главою уряду Російської Федерації Віктором ЗУБКОВИМ.

Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі В.ЗУБКОВ і Ю.ТИМОШЕНКО планують обговорити найактуальніші питання двосторонньої співпраці як в торговельно-економічній сфері, так і з соціально-культурної тематики.

Після цього глави урядів двох країн проведуть третє засідання Комітету з економічного співробітництва, що діє в рамках Міждержавної комісії Президентів РФ і України.

У російському уряді не виключають, що сьогодні може пройти також зустріч В.ЗУБКОВА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, передає ІТАР-ТАСС.