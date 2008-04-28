Кабмін створив комісію зі з’ясування причин катастрофи вертольоту Мі-8

Кабінет міністрів України створив Урядову комісію зі з’ясування причин катастрофи вертольоту Мі-8, що належить державному акціонерному товариству «Чорноморнафтогаз», що входить до складу НАК "Нафтогаз України".

Про це УНІАН з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА повідомила прес-секретар глави уряду Марина СОРОКА.

Представники Урядової комісії вже направились на місце катастрофи. Очолив комісію міністр транспорту і зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За словами М.СОРОКИ, аварія сталася за 70 км від берега Північно-західного шельфу. На борту вертольота перебувало 20 осіб, 19 з яких загинуло і один отримав травми і знаходиться в тяжкому стані.

М.СОРОКА також повідомила, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вже висловила співчуття рідним та близьким загиблих.