Ющенко передав Тимошенко листа щодо катастрофи вертольота

Уряд має вжити вичерпних заходів для подолання наслідків трагедії вертольота Мі-8 у Чорному морі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на цьому наголосив глава держави Віктор Ющенко у листі на ім`я прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«У зв’язку із аварією гелікоптера Мі-8 у районі платформи «Таврида» «Чорноморнафтогазу», яка спричинила людські жертви, прошу вжити вичерпних заходів для подолання наслідків цієї трагедії, належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт, надання необхідної допомоги постраждалим та їх родинам», - йдеться у листі Президента.

Зазначається, що про проведену роботу прем’єр-міністр має інформувати главу держави особисто.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.30 в акваторії Чорного моря, приблизно в 40 милях від кримського мису Тарханкут, під час здійснення посадки на бурову установку «Таврида» вертоліт Мі-8, який належить компанії «Універсал-Авіа» і був орендований компанією «Нафтогаз України», зачепився гвинтом за вежу, впав на платформу і загорівся. На борту вертольота було три члени екіпажа і 17 пасажирів. Пожежа ліквідована персоналом «Тавриди». За останніми даними, у результаті катастрофи Мі-8 загинули всі 20 осіб, які знаходилися на борту вертольота.

Створено Урядову комісію з розслідування причин аварії вертольота.