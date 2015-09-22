Міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорять розподіл 120 тисяч біженців

Про це повідомляє Європейська правда за інформацією ВВС.

Зустріч міністрів відбудеться напередодні позачергового саміту лідерів ЄС у середу.

В той же час багато країн, зокрема в Центральній Європі, хоча і декларують відданість спільному вирішенню проблеми міграційної кризи, не згодні з автоматичними квотами на біженців, передбаченими Єврокомісією.

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В Польщі, зокрема, заявляли про готовність приймати біженців, але не економічних мігрантів.

На минулій зустрічі міністри юстиції та внутрішніх справ країн ЄС змогли лише узгодити раніше погоджений розподіл 40 тисяч біженців.

Прийняття рішення про розподіл 120 тис. людей було відкладено на пізніший час.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація міграції нарахувала 473 тис. мігрантів, які прибули до Європи Середземним морем цього року.

В Німеччині ж цього року очікують прибуття мільйона біженців.