Мігранти, які застрягли у Хорватії, намагаються прорватися до Словенії

Вночі поліція Словенії застосувала перцевий газ, щоб розігнати групу біженців, які намагалися перетнути кордон з боку Хорватії, передає ВВС.

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Зараз близько 17 тисяч мігрантів перебувають на території Хорватії, намагаючись потрапити у Німеччину та інші країни Європи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Хорватія закрила сім з восьми автомобільних пунктів пропуску через кордон із Сербією після величезного напливу мігрантів.

Сьогодні стало відомо, що Єврокомісія пообіцяла Хорватії допомогти впоратися з міграційною кризою.