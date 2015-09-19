Мігранти, які застрягли у Хорватії, намагаються прорватися до Словенії
15:08, 19 вересня 2015Світ
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Мігранти, які застрягли в Хорватії, знову намагаються рухатися далі на північ, незважаючи на спроби Словенії та Угорщини стримати їх.
REUTERS
Вночі поліція Словенії застосувала перцевий газ, щоб розігнати групу біженців, які намагалися перетнути кордон з боку Хорватії, передає ВВС.
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Зараз близько 17 тисяч мігрантів перебувають на території Хорватії, намагаючись потрапити у Німеччину та інші країни Європи.
Раніше УНІАН повідомляв, що Хорватія закрила сім з восьми автомобільних пунктів пропуску через кордон із Сербією після величезного напливу мігрантів.
Сьогодні стало відомо, що Єврокомісія пообіцяла Хорватії допомогти впоратися з міграційною кризою.
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