Порошенко хоче скасувати вільну економічну зону в Криму - Чубаров

Про це він сказав в ефірі на телеканалі «2+2», повідомляє прес-служба «БПП».

«Президент дав вказівку, щоб найближчим часом – я думаю, що в найближчий тиждень засідань, був внесений закон про скасування Закону України «Про вільну економічну зону Крим». І таким чином, все це перейде у правову частину поля», – сказав Чубаров.

Крім того, він повідомив, що депутати повинні також прийняти закони, які стосуватимуться енергетичної блокади Криму.

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«Потім доберемося і до прийняття законів чи інших нормативних актів щодо постачання електроенергії до Криму. Ми маємо це все зробити не пізніше, ніж у жовтні місяці», - наголосив голова Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція із блокування вантажного транспорту, який везе товари в Крим, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. В акції беруть участь кримські татари, активісти «Правого сектору» та інших організацій.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.

22 вересня окупаційна влада Криму рекомендувала місцевим засобам масової інформації не використовувати у своїх матеріалах назву «Меджліс».

Крім того, розглядається питання щодо заборони діяльності в Росії Меджлісу кримськотатарського народу, очолюваного Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заявив у четвер «віце-прем'єр Криму» Руслан Бальбек.