Порошенко хоче скасувати вільну економічну зону в Криму - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що президент України Петро Порошенко дав вказівку внести закон про скасування Закону України «Про вільну економічну зону Криму».
Про це він сказав в ефірі на телеканалі «2+2», повідомляє прес-служба «БПП».
«Президент дав вказівку, щоб найближчим часом – я думаю, що в найближчий тиждень засідань, був внесений закон про скасування Закону України «Про вільну економічну зону Крим». І таким чином, все це перейде у правову частину поля», – сказав Чубаров.
Крім того, він повідомив, що депутати повинні також прийняти закони, які стосуватимуться енергетичної блокади Криму.
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«Потім доберемося і до прийняття законів чи інших нормативних актів щодо постачання електроенергії до Криму. Ми маємо це все зробити не пізніше, ніж у жовтні місяці», - наголосив голова Меджлісу.
Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція із блокування вантажного транспорту, який везе товари в Крим, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. В акції беруть участь кримські татари, активісти «Правого сектору» та інших організацій.
За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.
Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.
22 вересня окупаційна влада Криму рекомендувала місцевим засобам масової інформації не використовувати у своїх матеріалах назву «Меджліс».
Крім того, розглядається питання щодо заборони діяльності в Росії Меджлісу кримськотатарського народу, очолюваного Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заявив у четвер «віце-прем'єр Криму» Руслан Бальбек.