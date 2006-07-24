Януковичу не терпиться стати прем`єром

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО затягує з поданням кандидатури на призначення прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після закінчення засідання Погоджувальної ради.

«На мій погляд, питання занадто затягується по часу, і воно сьогодні є дуже важливим, тому що уряд має працювати», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що готовий зустрічатися з Президентом, якщо у цьому буде необхідність.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість входження фракції «Наша Україна» до антикризової коаліції, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що це питання ще не вирішено. Він додав, що у разі входження розподіл посад буде відбуватися за пропорційним принципом.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться фракція Партії регіонів на вихід з коаліції Комуністичної партії України, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що це питання коаліції, однак, на його думку, «сьогодні такого настрою в коаліції не має».

Як повідомляв УНІАН, представлення антикризової коаліції на призначення прем`єр-міністром України лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА ввечері 18 липня надійшло до Секретаріату Президента. З моменту надходження цієї пропозиції в Секретаріат Президент має 15 днів для його розгляду.