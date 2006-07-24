Антикризова коаліція підстрахувалася на випадок розпуску парламенту

Депутати ухвалили постанову «Про проведення спеціального пленарного засідання Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 244 депутатів із 346, зареєстрованих у залі.

В постанові передбачається, що у разі ініціювання Президентом України консультацій щодо дострокового припинення повноважень ВР України, пленарне засідання парламенту збирається невідкладно, без скликання.

Постанова передбачає, що в такому разі Голова ВР має невідкладно проінформувати народних депутатів України про час і місце проведення пленарного засідання.

Перед голосуванням голова ВР Олександр МОРОЗ висловив сподівання, що застосовувати цю постанову не доведеться, і це лише захід для того, щоб парламент міг оперативно зібратисяї

Під час обговорення проекту постанови представники «Нашої України» наголошували, що вона неконституційна, оскільки є визначені законом три підстави для скликання спеціального засідання ВР: його може скликати Президент, голова ВР і 150 депутатів.