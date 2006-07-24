Антикризова коаліція підстрахувалася на випадок розпуску парламенту
Депутати ухвалили постанову
Депутати ухвалили постанову «Про проведення спеціального пленарного засідання Верховної Ради України».
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 244 депутатів із 346, зареєстрованих у залі.
В постанові передбачається, що у разі ініціювання Президентом України консультацій щодо дострокового припинення повноважень ВР України, пленарне засідання парламенту збирається невідкладно, без скликання.
Постанова передбачає, що в такому разі Голова ВР має невідкладно проінформувати народних депутатів України про час і місце проведення пленарного засідання.
Перед голосуванням голова ВР Олександр МОРОЗ висловив сподівання, що застосовувати цю постанову не доведеться, і це лише захід для того, щоб парламент міг оперативно зібратисяї
Під час обговорення проекту постанови представники «Нашої України» наголошували, що вона неконституційна, оскільки є визначені законом три підстави для скликання спеціального засідання ВР: його може скликати Президент, голова ВР і 150 депутатів.