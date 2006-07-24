Записи розмов, які підтверджують підкуп Мороза

Народний депутат з фракції БЮТ Олег ЛЯШКО заявляє, що передав Генеральній прокуратурі записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ Олександра МОРОЗА членом Партії регіонів Андрієм КЛЮЄВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛЯШКО заявив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, він звинуватив одного з лідерів Партії регіонів А.КЛЮЄВА у підкупі О.МОРОЗА з метою переходу фракції СПУ до антикризової коаліції. За словами депутата, він звернувся до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за фактом підкупу.

«Звернувся до Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу за фактом підкупу», - сказав О.ЛЯШКО. За його словами, «О.МОРОЗ був обраний (головою ВР – УНІАН) завдяки підкупу Партії регіонів».

Депутат від БЮТ розповів, що він отримав плівку із записом фрагментів двох телефонних розмов А.КЛЮЄВА. На першому фрагменті А.КЛЮЄВ розмовляє з одним із лідерів СПУ Миколою РУДЬКОВСЬКИМ, на іншому – з невідомим, який, за словами О.ЛЯШКА, проживає в Москві, і до якого А.КЛЮЄВ звертався на ім’я «Рубен». Саме в розмові з цим невідомим, на запитання, як справи, А.КЛЮЄВ відповів, що тепер уже добре, оскільки “за 300 млн. доларів купив О.МОРОЗА”.

О.ЛЯШКО розповів, що після здивування свого співрозмовника, чому така велика сума, А.КЛЮЄВ сказав, що «це ще і аванс за процедуру імпічменту», додавши, що він планується у грудні цього року.

О.ЛЯШКО сказав, що у телефонній розмові Президента України Віктора ЮЩЕНКА А.КЛЮЄВ називає «прищавим», О.МОРОЗА – «холодним», а В.ЯНУКОВИЧА – «парусом».

На запитання журналістів, чи може О.ЛЯШКО дати прослухати плівку, депутат відповів, що отримав її вчора пізно ввечері, а сьогодні вже передав до Генпрокуратури.

На уточнююче запитання журналістів він додав, що плівку йому передав “співробітник вітчизняних спецслужб”.