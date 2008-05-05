Кличко зобов`язався подбати про молодь

Віталій КЛИЧКО взяв на себе зобов`язання після обрання його мером Києва реалізувати молодіжну програму «Молодь обирає майбутнє» на 2008-2010 роки.

Це план заходів, направлений на покращення життя столичної молоді і студентів та її залучення до діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, повідомила УНІАН прес-секретар Блоку Віталія Кличка Мар`яна ПОЧТАР.

За її словами, сьогодні В.КЛИЧКО підписав із низкою громадських організацій Меморандум, який проголошує об`єднання спільних дій для оновлення влади у столиці та заради покращення добробуту молоді, студентів, дітей та всіх киян.

«Ми повинні об`єднати зусилля, а відповідальність має бути з обох боків: зі сторони майбутньої влади і з боку молоді», - зауважив В.КЛИЧКО.

Кандидат у мери наголосив на необхідності спільно з молоддю написати програму «Молодь обирає майбутнє», адже «ніхто інший не знає краще про проблеми молоді, ніж вони самі».

Також В.КЛИЧКО заявив про необхідність забезпечення студентів робочими місцями після завершення їхнього навчання у вузах, розробки пільгових програм кредитування житла, забезпечення інтернетом інститутів, бібліотек, гуртожитків. – «Обіцянок дають багато, але ми повинні перейти до реальних дій», - сказав політик.

«Сьогодні у Києві спортом можуть займатись лише забезпечені люди, я не кажу вже про молодь і дітей. Натомість молодь прогулюються з пляшкою пива по Хрещатику, - зауважив В.КЛИЧКО. - Місцева влада повинна забезпечити шляхи самореалізації для молоді, будь-то спорт, навчання, наука чи активний відпочинок».

Меморандум з В.КЛИЧКОМ підписали ВГО «Молодий народний рух», ВМГО «Молодий Рух», ВМГО «Молода Просвіта», ВМГО «Молодий Націоналістичний Конгрес», ВМОСМ «Зарево», ВГО «Український молодіжний Собор», ВМГО «Христинсько-Демокатичний Союз Молоді», Спілка дитячих організацій міста Києва.