Україну на інавгурації Медведєва представлятиме звільнений посол

Україну на інавгурації обраного президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА представлятиме посол України в Росії Олег ДЬОМІН.

Про це УНІАН повідомив голова прес-служби МЗС України Василь КИРИЛИЧ. Інавгурація відбудеться в Москві 7 травня.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 4 квітня своїм указом звільнив О.ДЬОМІНА з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Російській Федерації. За словами В.КИРИЛИЧА, О.ДЬОМІН працюватиме до призначення нового посла.