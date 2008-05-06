Україну на інавгурації Медведєва представлятиме звільнений посол

16:25, 06 травня 2008
Політика
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Дьомін працюватиме до призначення наступника

Новий посол України в Росії Олег Дьомін
Україну на інавгурації обраного президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА представлятиме посол України в Росії Олег ДЬОМІН.

Про це УНІАН повідомив голова прес-служби МЗС України Василь КИРИЛИЧ. Інавгурація відбудеться в Москві 7 травня.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 4 квітня своїм указом звільнив О.ДЬОМІНА з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Російській Федерації. За словами В.КИРИЛИЧА, О.ДЬОМІН працюватиме до призначення нового посла.

 

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