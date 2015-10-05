Ляшко вимагає запросити на завтрашнє засідання парламенту Порошенка, а не Клімкіна
Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко вимагає запросити президента України Петра Порошенка на завтрашнє пленарне засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.
“Ми, фракція Радикальної партії, наполягаємо завтра запросити до парламенту президента Порошенка. Не міністра закордонних справ Клімкіна - там були переговори один на один, без Клімкіна, а президента Порошенка. І нехай він проінформує українське суспільство, український парламент, про що домовилися у Парижі, про які вибори, про які зміни до Конституції", - сказав Ляшко.
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Він також нагадав вимоги про зміну складу Центральної виборчої комісії, відставку генерального прокурора і продовження мораторію на продаж землі.
Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман доручив запросити на середу, 7 жовтня, до парламенту міністра закордонних справ Павла Клімкіна для обговорення результатів зустрічі у «нормандському форматі» 2 жовтня в Парижі.