Ляшко вимагає запросити на завтрашнє засідання парламенту Порошенка, а не Клімкіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

“Ми, фракція Радикальної партії, наполягаємо завтра запросити до парламенту президента Порошенка. Не міністра закордонних справ Клімкіна - там були переговори один на один, без Клімкіна, а президента Порошенка. І нехай він проінформує українське суспільство, український парламент, про що домовилися у Парижі, про які вибори, про які зміни до Конституції", - сказав Ляшко.

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Він також нагадав вимоги про зміну складу Центральної виборчої комісії, відставку генерального прокурора і продовження мораторію на продаж землі.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман доручив запросити на середу, 7 жовтня, до парламенту міністра закордонних справ Павла Клімкіна для обговорення результатів зустрічі у «нормандському форматі» 2 жовтня в Парижі.