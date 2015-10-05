Клімкіна викликають до Ради для обговорення домовленостей "нормандської четвірки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Спікер нагадав, що в п'ятницю у Парижі відбулася зустріч у “нормандському форматі».

“Народні депутати мають почути з перших джерел, які були перемовини, що відбувалося, які досягнуті домовленості, якщо вони досягнуті, в яких напрямках. Щоб ніхто не міг спекулювати на цих темах, я доручаю апарату парламенту запросити на середу міністра закордонних справ”, - сказав Гройсман.

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Він зазначив, що парламент поспілкується з міністром та почує всю відповідну інформацію, зможе її обговорити, поставити питання та “для себе визначитись щодо своїх позицій”.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та РФ 2 жовтня в Парижі заявив, що всі її учасники, зокрема, наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня та 1 листопада. «Досягнута спільна позиція про те, що, відповідно до Мінських домовленостей, вибори мають відбуватися виключно за українськими законами, критерії виборчого процесу мають відповідати критеріям ОБСЄ, міжнародні спостерігачі, включно зі спостерігачами ОБСЄ, мають моніторити виборчий процес», – сказав Порошенко.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони досягли домовленостей, що для провдення виборів у так званих ДНР та ЛНР «буде ухвалений окремий закон"

Олланд додав, що після ухвалення відповідного закону, у термін дев'яноста днів "все має бути підготовлено для кампанії".