Глави МЗС "нормандської четвірки" знову зустрінуться в листопаді
16:58, 05 жовтня 2015Політика
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Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" проведуть наступну зустріч у листопаді.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
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"Досягнута домовленість, що в листопаді зустрінуться міністри закордонних справ "нормандському форматі", - повідомив Єлісєєв.
Нагадаємо, попередня зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і Франції Лорана Фабіуса відбулася 12 вересня в Берліні.
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