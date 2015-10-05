Глави МЗС "нормандської четвірки" знову зустрінуться в листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

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"Досягнута домовленість, що в листопаді зустрінуться міністри закордонних справ "нормандському форматі", - повідомив Єлісєєв.

Нагадаємо, попередня зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і Франції Лорана Фабіуса відбулася 12 вересня в Берліні.

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