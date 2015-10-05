Росія наполягала на амністії бойовиків до виборів на Донбасі, але Україна відстояла свої позиції - АП

Про це на брифінгу в Києві заявив заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожПутін у Парижі намагався домовитися про пом'якшення санкцій - АП

Заступник глави АП зазначив, що в Парижі російська сторона намагалася відстоювати свої інтереси.

"Зазначалося, що Україна повинна внести свої зміни до Конституції - цього не сталося. По-друге, наприклад, йшлося про те, що Україна повинна прийняти новий закон про амністію, згідно з яким автоматично амністувати всіх бойовиків - цього не відбулося", - підкреслив Єлісєєв.

Читайте такожПутін обіцяв "передати" бойовикам Донбасу результати переговорів у Парижі

У зв'язку з цим він заявив, що "ми відкинули будь-які спроби прийняти новий закон про амністію, тим більше, щоб у відповідності з цим законом проходила автоматична амністія для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

"По-третє, російська сторона наполягала на тому, щоб повна амністія була введена до моменту проведення місцевих виборів на Донбасі - цього також не сталося", - підкреслив заступник глави АП.

Таким чином, підкреслив Єлісєєв, Україна нового закону про амністію приймати не збирається.

"Ми використовували паризький майданчик для того, щоб аргументовано довести, що він прийнятий і у відповідності з Мінськими домовленостями він повною мірою відповідає міжнародним нормам і стандартам", - сказав Єлісєєв.

Заступник АП пояснив, що повна амністія не може бути введена до місцевих виборів.

"З однієї простої причини - рішення про амністію повинні приймати законно обрані органи влади", - підкреслив Єлісєєв.

Українська сторона в Парижі навела приклад міжнародного досвіду застосування амністії, зокрема у випадках Балкан і Чечні.

Читайте такожВ Адміністрації президента висловили обережний оптимізм щодо звільнення Савченко

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі. Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні відбуватися виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон". Олланд також додав, що в рамках зустрічі обговорювалося питання амністії, яка "повинна відбутися разом з виборами".

"Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований всім кандидатам під час передвиборчого періоду", - сказав президент Франції.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що амністія для бойовиків "ДНР"/"ЛНР" обговорювалася "нормандської четвіркою" в Парижі у зв'язку з місцевими виборами і конституційною реформою в Україні. За його словами, за пропозицією Франції, яку підтримала Німеччина, "розглядалася можливість узгодження таких термінів виборів, які б забезпечували виконання всіх інших аспектів Мінських домовленостей – включаючи амністію, особливий статус, конституційну реформу".