У "Відродженні" наголошують на необхідності вирішення питання участі переселенців у місцевих виборах вже цього тижня

Про це в коментарі УНІАН заявив перший заступник глави партії "Відродження" Володимир Пилипенко.

"Поясню на прикладі ситуації наших кандидатів в Дніпропетровську. Де нашим лідерам списків до Обласної та міської ради реєстрували кандидатів-клонів, обидва з яких мають місце реєстрації у Тернополі та не мають жодного відношення до Дніпропетровська, ці кандидати-"клони" фактично ніколи там не проживали", - заявив він.

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Однак, за словами Пилипенка, згідно нового закону про місцеві вибори, "людина, яка має реєстрацію в Тернополі, яка ніколи постійно не проживала в Дніпропетровську, тобто не має відношення до громади Дніпропетровська, але має таке ж саме ім’я та прізвище, як наш кандидат може балотуватись у мери Дніпропетровська, брати участь у місцевих виборах".

"А в той же час переселенці, які офіційно зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, не можуть взяти участь у місцевих виборах. Бо мають голосувати за місцем своєї реєстрації. Ви знаходите це справедливим? ", - сказав він.

Пилипенко стверджує, що фактично переселенців не допустили до участі у місцевих виборах під приводом того, що тимчасово переміщені особи не є членами місцевої громади, до якої вони прикріплені згідно довідки про свій статус (внутрішньо тимчасово переміщеної особи). В той же час у виборах можуть брати участь технічні кандидати.

У зв’язку з цим партія "Відродження" вимагає цього пленарного тижня допустити до участі у виборах тимчасово переміщених осіб, переселенців.

"Ми вимагаємо прийняти наш законопроект №2501а, або альтернативний законопроект громадськості №2501а-1. І вимагаємо поставити ці проекти закону до порядку денного у вівторок. Законопроекти розглянути комітетами. Вже майже 2 місяці ми вимагаємо вирішення проблеми участі переселенців у місцевих виборах. Натомість керівництво парламенту майже 2 місяці, ігнорує цю проблему і уникаєте розгляду цих проектів законів", - підкреслив Пилипенко.

Він наголосив, що "депутати більшості не роблять нічого, щоб законопроекти, які відкривають для тимчасово переміщених осіб таку можливість, були включені до порядку денного".

"Прийняття закону № 2501-а або 2501а-1 є і залишається вимогою партія "Відродження". Цей закон – перш за все важливий сигнал для людей, переселенців, що вони мають такі ж самі права, як і решта громадян", - заявив Пилипенко.