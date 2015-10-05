Бойовики можуть завтра оголосити про скасування псевдовиборів на Донбасі - Порошенко

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Є інформація, що завтра (6 жовтня - УНІАН) бойовики оголосять про скасування псевдовиборів 18 жовтня та 1 листопада", - повідомив президент на зустрічі з лідерами фракцій.

Порошенко також наголосив на тому, що "не існує іншого шляху врегулювання кризи на Донбасі, ніж проведення справжніх виборів, які мають відбутися за українським законодавством і відповідати всім критеріям ОБСЄ".

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При цьому президент наголосив на принциповій позиції щодо обов’язкової участі українських політичних партій, залученості Центральної виборчої комісії, безперешкодної діяльності українських засобів масової інформації та надання можливості тимчасово переміщеним особам Донбасу права участі в цих виборах.

У зустрічі з керівниками парламентських фракцій також взяли участь Голова ВР України Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та Секретар РНБОУ Олександр Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявляє, що в АП розраховують на скасування псевдовиборів на Донбасі найближчим часом.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за її підсумками заявив, зокрема, що учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих ДНР і ЛНР "буде прийнятий окремий закон".