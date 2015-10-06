Гройсман обіцяє не допустити призначення суддів із заплямованою репутацією
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман обіцяє не допустити призначення суддів, які себе скомпрометували.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман обіцяє не допустити призначення суддів, які себе скомпрометували.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, сьогодні на пленарному засіданні Гройсман підкреслив, що в парламенті є достатньо інформації, щоб не допустити призначення таких суддів.
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Гройсман подякував громадськості за увагу до процесу призначення Верховною Радою суддів. «Я безмежно вдячний громадськості, яка ретельно аналізує списки суддів, подані у Верховну Раду», - сказав він.
Гройсман зазначив, що «є дуже багато інформації щодо людей, які фактично заплямували репутацію». У цьому контексті керівник парламенту висловив вдячність Службі безпеки України "за достовірну інформацію про деяких суддів, які перейшли на бік ворога під час окупації, і ще сьогодні перебували у списках» на призначення.
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«Ще раз переконався в тому, що пропозиція залучити громадськість до інформування з цього приводу та відкритість цього процесу є абсолютно результативними. Думаю, що ми не допустимо ніякої можливості, щоб були призначені судді з заплямованою репутацією, - підкреслив Гройсман. - Всі будуть знати, хто це, яким чином буде призначатися, хто як голосує - коли будемо голосувати, пройдемося по кожній кандидатурі, і це буде абсолютно публічно».