Гройсман обіцяє не допустити призначення суддів із заплямованою репутацією

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман обіцяє не допустити призначення суддів, які себе скомпрометували.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, сьогодні на пленарному засіданні Гройсман підкреслив, що в парламенті є достатньо інформації, щоб не допустити призначення таких суддів.

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Гройсман подякував громадськості за увагу до процесу призначення Верховною Радою суддів. «Я безмежно вдячний громадськості, яка ретельно аналізує списки суддів, подані у Верховну Раду», - сказав він.

Гройсман зазначив, що «є дуже багато інформації щодо людей, які фактично заплямували репутацію». У цьому контексті керівник парламенту висловив вдячність Службі безпеки України "за достовірну інформацію про деяких суддів, які перейшли на бік ворога під час окупації, і ще сьогодні перебували у списках» на призначення.

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«Ще раз переконався в тому, що пропозиція залучити громадськість до інформування з цього приводу та відкритість цього процесу є абсолютно результативними. Думаю, що ми не допустимо ніякої можливості, щоб були призначені судді з заплямованою репутацією, - підкреслив Гройсман. - Всі будуть знати, хто це, яким чином буде призначатися, хто як голосує - коли будемо голосувати, пройдемося по кожній кандидатурі, і це буде абсолютно публічно».