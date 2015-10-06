Яценюк вважає, що законопроект про зниження ренти на видобуток газу лобіює інтереси олігархів

Проголосований за основу законопроект про зниження рентної плати за видобуток газу лобіює інтереси газових олігархів і є прямим ударом по малозабезпечених громадянах, які отримують субсидії саме знаддоходів, які вилучаються в газових олігархів і в державної компанії «Укргазвидобування».

Про це заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань надання субсидій у вівторок, 6 жовтня, повідомляє Урядовий портал.

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Глава Уряду зазначив, що вже 3,3 мільйона домогосподарств України вже отримали субсидії, «і кожного дня йде тенденція до зростання кількості людей, які зрозуміли, що держава дійсно надає субсидії, дійсно компенсує зростання тарифів».

«Проте у нас є серйозна проблема, яка виникла щойно, - Парламент проголосував за основу законопроект про зниження рентної плати за газ. Не той законопроект, який вніс Уряд України, а законопроект, який лобіює інтереси газових олігархів», - підкреслив Яценюк.

Він наголосив, що відповідно до проголосованого за основу проекту закону, Парламент пропонує знизити ренту для підприємств з так званою спільною діяльністю з 70% до трохи більше 20%: «Ця «спільна діяльність» контролюється виключно газовими олігархами України, обслуговує тіньовий енергетичний сектор і отримує тіньові доходи».

«Ми з боями добилися того, щоб на початку поточного року оподаткувати ренту для «спільної діяльності» і підняти її до 70%, щоб витягнути наддоходи з кишень газових олігархів. І сьогодні неждано-негадано знайшлося 228 голосів з п’ятої спроби голосування, щоб прийняти цей закон в першому читанні», - підкреслив прем'єр.

Глава Уряду заявив, що зниження ренти як для «спільної діяльності», так і для компанії «Укргазвидобування» стане «прямим ударом по малозабезпечених громадянах, які отримують субсидії саме знаддоходів, які ми вилучаємо у газових олігархів і в державної компанії «Укргазвидобування».

«Це зроблено умисно, перед виборами, для того щоб підірвати програму надання субсидій громадянам України», - наголосив він.

«Я вражений, чому за цей законопроект проголосувала фракція Блоку Петра Порошенка. Я публічно звертаюся до Президента України щодо ветування цього закону, якщо в другому читанні будуть проголосовані норми, які передбачають зменшення ставки ренти для газових олігархів і для державної компанії «Укргазвидобування», - підкреслив Яценюк.

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Прем’єр-міністр заявив, що «не дасть підірвати систему субсидій»: «Це 24,5 мільярда гривень, які надходять саме безпосередньо від ренти. Якщо хтось хоче ці гроші забрати в бідних людей і назад повернути газовим олігархам, то в мене є повний список прізвищ, хто за цим стоїть і хто в Парламенті розносить гроші за прийняття такого закону».

Арсеній Яценюк звернувся до Президента України «вплинути на свою фракцію, щоб не підірвати основну реформу в країні – реформу газового сектору і забезпечення громадян України субсидіями»: «Це 10 мільйонів українських громадян, яким треба допомогти. А багатим цей Уряд допомагати не буде, в особливості тим, які контролюють газові свердловини».