Клімкін: ні в кого у цивілізованому світі немає довіри до Росії
Довіри до Росії немає, необхідно використовувати санкційний тиск, щоб примусити її дотримуватися міжнародних зобов'язань.
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу у Верховній Раді. Зокрема, міністра попрохали відповісти на запитання, чому і звідки у влади та міжнародної спільноти впевненість в тому, що Росія, брутально порушивши усі міжнародні норми та зобов’язання, буде дотримуватися критеріїв ОБСЄ у питаннях проведення виборів на Донбасі.
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"У нас немає довіри до Росії. Ні у кого у цивілізованому світі немає довіри до Росії. Це доконаний факт. Така довіра не виникне і в майбутньому, і наш шанс - в рамках "нормандського формату", в рамках іншого формату, використовувати нашу силу, але також політичний і інший – санкційний, зокрема, тиск, наших друзів і партнерів для того, щоб примусити Росію дотримуватися цих ключових стандартів, і для того, щоб міжнародне співтовариство там було присутнє", - наголосив Павдо Клімкін.