Клімкін: ні в кого у цивілізованому світі немає довіри до Росії

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу у Верховній Раді. Зокрема, міністра попрохали відповісти на запитання, чому і звідки у влади та міжнародної спільноти впевненість в тому, що Росія, брутально порушивши усі міжнародні норми та зобов’язання, буде дотримуватися критеріїв ОБСЄ у питаннях проведення виборів на Донбасі.

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"У нас немає довіри до Росії. Ні у кого у цивілізованому світі немає довіри до Росії. Це доконаний факт. Така довіра не виникне і в майбутньому, і наш шанс - в рамках "нормандського формату", в рамках іншого формату, використовувати нашу силу, але також політичний і інший – санкційний, зокрема, тиск, наших друзів і партнерів для того, щоб примусити Росію дотримуватися цих ключових стандартів, і для того, щоб міжнародне співтовариство там було присутнє", - наголосив Павдо Клімкін.