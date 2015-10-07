Норвегія збільшує підтримку реформ в Україні на 80 мійльйонів крон

Уряд Королівства Норвегія збільшує підтримку реформ в Україні на 80 мільйонів норвезьких крон.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Україна продемонструвала справжню готовність впроваджувати далекосяжні реформи та домагатися європейської інтеграції. Це є виразним та правильним вибором, та заслуговує нашої підтримки. Тому уряд пропонує збільшити підтримку України на 80 мільйонів норвезьких крон", - наголосив міністр закордонних справ Норвегії Бьорге Бренде.

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Водночас, він зазначив, що загалом норвезька підтримка України у 2016 році сягне приблизно 390 млн норвезьких крон. Ці кошти будуть використані для посилення процесу всеосяжних реформ, які ініціював український уряд.

В уряді Норвегії відзначають, що головними напрямками реформування є судова реформа та ефективне управління, реформа енергетичного сектору та енергоефективність, покращення конкурентоспроможності країни та посилення приватного сектору і підприємництва.

Окрім того, додатково виділятимуться кошти на підтримку внутрішньо переміщених осіб зі сходу України.