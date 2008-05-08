НУ-НС підозрює Тимошенко у кулуарній змові з регіоналами

Голова фракції «Наша Україна - Народна Самооборона» В’ячеслав Кириленко вважає, що зміни до Конституції України повинні готуватися за наслідками серйозного суспільного і фахового обговорення, а не шляхом кулуарної змови парламентських фракцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НУ-НС.

«Наша позиція залишається незмінною: зміни до Конституції – надто серйозна справа, щоб похапцем приймати їх у Верховній Раді. Якщо ми хочемо змінити Конституцію на краще, то текст цих змін мають напрацьовувати не тільки й не стільки депутати, скільки кращі фахівці з права, громадські діячі, представники місцевого самоврядування, причому цей процес має бути максимально прозорим і демократичним», - заявив лідер НУ-НС.

«Тому постійні заяви БЮТ та Партії регіонів про те, що наступного тижня парламент голосуватиме за зміни до Конституції, є безвідповідальними. Адже проекту змін до Конституції не бачили навіть депутати, не кажучи вже про решту громадян України, тому що такого проекту ніхто до парламенту не вніс», - сказав В’ячеслав Кириленко.

Він нагадав, що для реєстрації законопроекту про внесення змін до Конституції його повинні підписати принаймні 150 народних депутатів України.

«Більше того, якщо колеги з фракції БЮТ захочуть внести такий законопроект, то відповідно до коаліційної угоди, його має схвалити консенсусом рада коаліції. Це саме стосується і проекту постанови про створення спеціальної комісії. Будь-які дії наших партнерів щодо змін до Конституції без погодження з нашою фракцією та спільне голосування БЮТ із регіоналами й комуністами за ці зміни означатимуть чергове порушення Угоди про створення коаліції демократичних сил», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 травня, на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що наступного тижня парламент внесе зміни до Конституції.