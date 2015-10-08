Посол розкрив деталі надання США військової допомоги Україні

Документ дозволяє міністру оборони США у координації з державним секретарем надати військову допомогу Україні в обсязі 300 мільйонів доларів упродовж 2016-го фінансового року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в США Валерій Чалий.

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При цьому він наголосив, що 50 мільйонів доларів із зазначеної суми може бути використано для надання нашій державі оборонних озброєнь.

"Законопроект набуде чинності після його підписання президентом США. Сподіваємося (і будемо над цим продовжувати працювати) на позитивне рішення", - йдеться у повідомленні Чалого.

Зроблено ще один важливий крок у поглибленні і розвитку військово-технічного співробітництва України та США! 7 жовтня Се... Posted by Валерій Чалий on 7 октября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, законопроект, що передбачає можливість початку поставок Вашингтоном зброї Україні, ухвалив сенат Конгресу США.