Порошенко продовжив Москалю термін перебування на держслужбі до 2019 року

Президент України Петро Порошенко погодив діючому голові Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадію Москалю, якому в грудні виповниться 65 років, строк перебування на державній службі до 7 червня 2019 року.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Москаля.

Як йдеться у повідомленні, відповідний документ-погодження підписаний главою держави 1 жовтня цього року. Копія документа є у розпорядженні УНІАН.

«Ні про вихід на пенсію, ні про переведення на іншу роботу не може бути й мови, Геннадій Москаль залишається на теперішній посаді й виконуватиме свої функції як мінімум до завершення повноважень президента України», - додали у перс-службі.

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Довідка УНІАН. Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року. З 18 вересня 2014 р. перебував на посаді голови Луганської обласної державної адміністрації. 15 липня 2015 року був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Згідно з чинним законодавством, граничний вік перебування на службі державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників дипломатичної служби становить 65 років.

У виняткових випадках особи можуть залишатися після досягнення граничного віку на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування на посадах радників або консультантів, якщо таке рішення прийнято керівником відповідного державного органу.