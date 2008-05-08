Луценко хоче скасувати кримінальне покарання для ”тих, хто краде мільйони”

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО незадоволений, що в Україні не спрацьовує гасло «Бандитам - тюрми!».

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив учора ввечері на прес-конференції в Івано-Франківській області після відвідання духовної святині Прикарпаття «Скит Манявський» у Богородчанському районі.

«Мені дуже не подобається, що в нас не спрацьовує гасло: «Бандитам –тюрми!», - наголосив міністр. За його словами, у 2005-му, 2006-му, 2007-му і з початку 2008 року «однаково ми затримуємо людей на хабарництві». «Це приблизно 1,5 тисячі осіб в рік, - зауважив він. – Зокрема, у І півріччі 2008 року в Івано-Франківській області ми вже виявили 16 хабарників. Далі міліція справи передає у прокуратуру. Прокуратура, можна сказати, сумлінно передає майже 85% справ у суди. А суд приймає рішення по не більше 40-50 справах на рік, які передбачають тюремне ув’язнення за хабарництво». Тому, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, «люди розчаровані у відсутності боротьби з корупцією».

Міністр також висловився за «зміну обстановки в Генпрокуратурі України». Однак не пояснив, що має на увазі.

Ю.ЛУЦЕНКО виступає і за «декриміналізацію покарань за економічні злочини». На його думку, "тих, хто краде мільйони", суспільство не повинно утримувати в тюрмах за свої кошти. "Ці злочинці мають повернути крадене суспільству, понести покарання і хай годують свої сім’ї, працюючи на волі», - сказав міністр. Водночас він вважає, що законодавчо необхідно «закрутити гайки» за злочини проти особи.

Ю.ЛУЦЕНКО також 7 травня взяв участь у святкових заходах з нагоди 346-річчя Івано-Франківська.

Крім того, на запитання про відвідування «Скиту Манявського», Ю.ЛУЦЕНКО розповів, що свого часу, побувавши в цьому монастирі, дав собі «обітницю» допомогти монастирю. Проте міністр не повідомив, яку конкретно допомогу надав монастирю , зіславшись на те, що такі речі не афішує.

Відповідаючи на запитання про часті відвідини Івано-Франківська, міністр зауважив, що «Франківськ - це є місто, де я черпаю політичну енергію».