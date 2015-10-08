Більшість жителів Дніпропетровська готові обрати Філатова мером - опитування

Кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська, народний депутат України Борис Філатов є лідером електоральних вподобань серед дніпропетровців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, які під час прес-конференції в УНІАН презентував голова аналітичного департаменту «Актив Груп» Святослав Швецов.

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Він зазначив, що опитування проводилось у Дніпропетровську 3-4 жовтня. Кількість респондентів – 2 тис. жителів міста.

Як показали результати опитування, 27% дніпропетровців готові віддати свій голос за Філатова. За заступника голови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула готові проголосувати 23%, за голову всеукраїнської громадської організації «Громадська сила» Загіда Краснова - 13%, за члена «Блоку Петра Порошенка» Максима Курячого – 5%, за представника партії «Відродження» Анатолія Крупського – 5%.

Не визначились 8% опитаних, 5% відповіли, що не прийдуть на вибори, і ще 5% респондентів планують проголосувати проти всіх.

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За словами Швецова, якщо врахувати голоси тих, хто вже визначився з вибором, ситуація виглядає наступним чином: за Філатова готові проголосувати 33% виборців, за Вілкула – 28%, за Краснова – 16%, за Курячого і за Крупського - по 6%.

«З цього видно, що у першому турі переможець, скоріш за все, не визначається… Буде другий тур, і з великою долею вірогідності вже визначаються два основних кандидати, які виходять у фінал, – Філатов і Вілкул», - сказав Швецов.