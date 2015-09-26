Боротьба за крісло мера Дніпропетровська: лідирує Філатов

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Центром «Всеукраїнський соціологічний союз».

«У ході опитування в період з 7 по 18 вересня було встановлено, що ¾ городян вже знають, за якого кандидата на посаду мера вони проголосують на місцевих виборах», - підкреслив директор Центру Сергій Кузьменко, коментуючи результати дослідження.

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За його словами, найвищу підтримку має лідер об'єднання українських патріотів «УКРОП» Борис Філатов. За нього на виборах готові проголосувати 24,3% респондентів. Також шанси на потрапляння у другий тур має заступник голови депутатської фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул, кандидатура якого знайшла підтримку 20,2% опитаних дніпропетровців.

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Істотно нижчі шанси у глави Всеукраїнської громадської організації «Громадська сила» Загіда Краснова, який набрав 12,2% голосів респондентів. За ним з показником 7,0% дуже несподівано для соціологів слідує представник партії «Відродження» Анатолій Крупський, ім'я якого під час попереднього дослідження не фігурувало в ТОП-5. Експерти не виключають, що цей кандидат, зберігаючи подібні темпи нарощування популярності, до дня голосування може не тільки обігнати Загіда Краснова, а й поборотися з Олександром Вілкулом за місце у другому турі. Замикає п'ятірку член «Солідарності» Максим Курячий, який користується довірою тільки у 5,3% городян. Це співпадає з показниками сукупної кількості респондентів, що підтримують всіх інших кандидатів, що не входять до ТОП-5. Станом на 18 вересня, 19,7% дніпропетровців не визначилися зі своїм вибором або не мають наміру відвідувати виборчу дільницю 25 жовтня.

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Показово, що лідер виборчих перегонів Борис Філатов також має високі шанси зміцнити позиції при знятті з виборів практично будь-якого зі своїх конкурентів. Йдеться про відповідь респондентів на запитання: «За кого б ви проголосували, якби ваш кандидат не брав участь у виборах?». Саме представнику «УКРОПу» у такому випадку готові віддати голос 17,9% виборців Олександра Вілкула, 14,1% виборців Загіда Краснова, 12,8% виборців Анатолія Крупського. А от серед симпатиків кандидата від БПП Максима Курячого більшою популярністю користується Олександр Вілкул. 12,3% виборців готові віддати свої голоси опозиційному політику у разі відмови Курячого від участі у виборах (8,2% - Борису Філатову).

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Дослідження було проведено Центром «Всеукраїнський соціологічний союз» на замовлення ГО «Новий вибір» в період з 7 по 18 вересня 2015 на території міста Дніпропетровськ. Соціологічна вибірка здійснена шляхом систематичного (механічного) відбору серед 1380 осіб. Дослідження проводилося методом поквартирного опитування "face - to - face" за місцем постійного проживання респондентів. У ході опитування дніпропетровцям задавалися питання «Якби вибори проводилися найближчої неділі, то за кого з перерахованих кандидатів ви б проголосували», а також «За кого б ви проголосували, якби ваш кандидат не брав участь у виборах?». Статистична похибка дослідження становить +/- 2,3%.