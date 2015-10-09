Із третьої спроби Одеська обласна ТВК зареєструвала кандидатів "Відродження"

Після рішення Одеського апеляційного суду, яким було підтверджено рішення суду першої інстанції і зобов’язано ТВК зареєструвати кандидатів “Відродження”, Одеська обласна виборча комісія одноголосно проголосувала за реєстрацію 27 кандидатів, яким до цього було відмовлено в реєстрації.

За словами кандидата в депутати Одеської обласної ради від партії “Відродження” Сергія Белюка, у партії був вкрадений цілий тиждень агітації, чим скористалися провладні партії, а також “Опозиційний блок”.

“Члени виборчкому дійсно стали заручниками тих команд, які дає влада. Але справедливість все одно перемогла”, – додав Сергій Белюк.

Відзначимо, що на засіданні комісії також були присутні представники місії ОБСЄ.

“Ми звернулись до ГПУ і просимо порушити кримінальні справи по тих членах ТВК, які перешкоджали нашим кандидатам. Ми бачимо цинічну політичну змову трьох партій – “БПП-Солідарності”, “Опозиційного блоку” та “Самопомочі” заради того, щоб не допустити нашу політичну силу до участі в місцевих виборах. Влада робила і робить все, щоб зірвати виборчий процес. Загроза і страх перед тим, що “Відродження” набере результат і буде мати вплив на місцеві органи влади, і на формування місцевої політики, перевершує їх страх перед тим, як це буде сприйняте в світі”, – заявив Віктор Бондар.

Нагадаємо, що раніше окружний адміністративний суд за позовом обласної організації партії “Відродження” зобов’язав облвиборчком повторно розглянути документи претендентів на депутатські мандати від партії “Відродження”.

Обласна виборча комісія намагалася оскаржити це рішення в апеляційному суді, однак суд залишив чинним рішення окружного суду.