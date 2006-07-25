Відбудеться презентація фільму київського журналіста Ігоря Чайки “Соло для медіа”

18-00 - Відбудеться презентація фільму київського журналіста та режисера Ігоря Чайки “Соло для медіа”. Це другий фільм проекту Інституту Масової Інформації, здійсненого за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, присвяченого ситуаціїї в українських медіа, що охоплює період від президентських виборів 2004 року до виборів до Верховної Ради України у 2006 році (Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6, Синій зал).