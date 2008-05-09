”Практика” Клюєва не цікавить ”теорія” щодо його призначення

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ не переймається питанням щодо його можливого обрання першим заступником голови Верховної Ради України.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я байдуже ставлюся до цього», - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи хоче він стати першим заступником голови ВР.

А.КЛЮЄВ пояснив це тим, що за своєю суттю він «більше є практиком, ніж теоретиком». А.КЛЮЄВ також наголосив, що фракція Партії регіонів поки остаточно не визначилася з кандидатурою на цю посаду.