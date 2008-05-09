”Практика” Клюєва не цікавить ”теорія” щодо його призначення
11:19, 09 травня 2008Політика
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Ймовірному заступнику Яценюка байдуже
Народний депутат, член фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ не переймається питанням щодо його можливого обрання першим заступником голови Верховної Ради України.
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Я байдуже ставлюся до цього», - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи хоче він стати першим заступником голови ВР.
А.КЛЮЄВ пояснив це тим, що за своєю суттю він «більше є практиком, ніж теоретиком». А.КЛЮЄВ також наголосив, що фракція Партії регіонів поки остаточно не визначилася з кандидатурою на цю посаду.
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